Ростов-на-Дону, , 16:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону вандалы разрисовали несколько объектов. Как сообщают очевидцы, произошёл инцидент в центре города-миллионника накануне единого дня голосования.

Интернет-пользователи уточнили, что несколько молодых парней разрисовали маркером стёкла остановочного комплекса на Ворошиловском проспекте, стены Ростовского государственного экономического университета. От рук вандалов пострадали двери ломбарда, аптеки и стены подземного перехода.

Участники паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» надеются, что злоумышленников найдёт полиция, и они будут наказаны.