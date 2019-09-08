Ростов-на-Дону, 8 сентября 2019, 16:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону вандалы разрисовали несколько объектов. Как сообщают очевидцы, произошёл инцидент в центре города-миллионника накануне единого дня голосования.
Интернет-пользователи уточнили, что несколько молодых парней разрисовали маркером стёкла остановочного комплекса на Ворошиловском проспекте, стены Ростовского государственного экономического университета. От рук вандалов пострадали двери ломбарда, аптеки и стены подземного перехода.
Участники паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» надеются, что злоумышленников найдёт полиция, и они будут наказаны.