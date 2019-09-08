Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM Санкт-Петербургский театр «Мастерсткая» держателям «Единой карты петербуржца» предоставит скидку в размере 5% от стоимости билетов на репертуарные спектакли учреждения. Об этом 6 сентября сообщается на официальном сайте проекта.

Карту необходимо будет предъявить на кассе за час до начала спектакля, и в том случае, если будут не проданные билеты, театр предоставит скидку.

Напомним, держателям «Единой карты петербуржца» предоставляется скидка на товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях. В том числе участниками программы лояльности являются учреждения культуры и искусства северной столицы, среди них Государственный Русский музей, Музей театрального и музыкального искусства, Музей истории Санкт-Петербурга Петропавловская крепость, Музей-институт семьи Рерихов, Музей-заповедник «Гатчина», Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского, Центральный выставочный зал «Манеж» и др. С перечнем участников программы можно ознакомиться на портале проекта.

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