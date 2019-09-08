Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM На участках по выборам губернатора и муниципальных депутатов Санкт-Петербурга развернуты буфеты с весьма доступной выпечкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выпечка на участке ИА REGNUM

Например, встретились пирожки по 12 рублей за штуку — таких низких цен в городском общепите давно нигде не встречается.

Сосиски в тесте продаются по 35 рублей, в то время как минимально встреченная в обычные дни цена составляет 60 рублей, а в центре города еще дороже. Кусок пиццы предлагается за 40 рублей, что минимум в три-четыре раза ниже, чем в обычных заведениях фаст-фуда.

Выпечка на участке ИА REGNUM

Выпечка на участке ИА REGNUM

В то же время другой корреспондент ИА REGNUM не обнаружил на своем участке вообще никакой торговли — возможно, всё уже распродали за утро.

Напомним, в единый день голосования в Северной столице выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов.