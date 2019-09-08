Вологда, , 15:41 — REGNUM Глава Вологодчины Олег Кувшинников, претендующий на третий срок губернаторства, проголосовал на одном из вологодских участков.

«Проголосовал на выборах губернатора Вологодской области. Настроение отличное, погода замечательная», — написал Кувшинников в соцсетях.

Олег Кувшинников выдвигается от партии"Единая Россия».Конкуренциюему составляют Вадим Петриенко («Народный альянс»), Алексей Рылеев («Родина»), Маргарита Савоськина («Справедливая Россия») и Ольга Ширикова (ЛДПР).