Москва, , 15:22 — REGNUM Бывший пилот президентского самолета Владимир Фдорушкин рассказал об экстремальной ситуации на борту с Владимиром Путиным, об этом 8 сентября сообщает телеканал НТВ.

Пилот не стал уточнять, когда произошел инцидент, сказав лишь то, что это было связано с полетом в Санкт-Петербург.

Как отметил Федорушкин, погода стояла не летная, но у главы государства было срочное дело, поэтому пришлось лететь.

«Мы взлетаем и на эшелоне 5−6 метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе», — отметил пилот в интервью изданию.

Несмотря на все сложности, пилоту удалось посадить самолет, однако он был вызван в кабинет президента, где Путин поинтересовался произошедшим.

Федорушкин подчеркнул, что ему было неприятно, но и подобных летных условий за его 40-летнюю карьеру никогда не случалось.

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