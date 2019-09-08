Мурманск, , 15:01 — REGNUM Депутат государственной Думы, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер проголосовал на одном из мурманских участков.

Журналистам Алексей Веллер рассказал, что видит сегодня хороший позитивный настрой у людей, участвующих в голосовании.

«Каждый осознанно выбирает себе будущее, связанное и с властью субъекта, и с властью в муниципалитете, потому что в городе Мурманске полномасштабные выборы. Меня радует такое настроение», — цитирует депутата B-port.

Алексей Веллер также подчеркнул, что у него нет никаких вопросов к организации выборов и выразил надежду, что более 30% избирателей пришли и отдали свой голос.

«Всегда говорил и не устану повторять одну простую фразу — ваш выбор может быть любым, главное чтобы у вас выбор был. И я всегда призываю людей прийти и высказать свое мнение, чтобы оно было учтено. Оно может совпадать с мнением большинства, оно может отличаться, но главное чтобы это было ваше мнение, которое было услышано», — заключил Алексей Веллер.

Напомним, на пост губернатора Мурманской области претендуют шесть человек: Михаил Антропов, Максим Белов, Василий Буров, Виталий Измайлов, Геннадий Тупикин и Андрей Чибис.