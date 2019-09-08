Ростов-на-Дону, , 14:12 — REGNUM В единый день голосования 8 сентября на избирательных участках дежурят подразделения федеральной противопожарной службы и добровольных пожарных дружин. В день выборов задействовано около 400 человек и 150 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

С 7 сентября личный состав ведомства переведён на усиленный вариант несения службы, подразделения приведены в режим «повышенной готовности». В преддверии дня выборов все 297 помещений для голосования прошли проверку на пожарную безопасность — проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности, пожарно-тактические занятия, на пригодность проверены источники наружного противопожарного водоснабжения.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону явка на выборах к полудню составила 9,29% избирателей. Азовчане, таганрожцы и батайчане формируют составы местных гордум. Еще в 14 муниципалитетах проходят дополнительные выборы депутатов.

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