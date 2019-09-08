Москва, , 13:27 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин посетил праздничные гулянья, посвященные Дню города, об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте правительства столицы.

«С днем рождения, город! С праздником вас!», — заявил Собянин, общаясь с жителями и гостями столицы.

Напомним, День города в Москве отмечают с 7 по 8 сентября, для жителей и гостей столицы было организовано свыше 250 праздничных мероприятий, музыкальных концертов, уличных представлений.

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