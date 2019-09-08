Тюмень, , 13:14 — REGNUM Явка на выборах разных уровней в Тюменской области уже превысила 20% в одном из муниципалитетов по состоянию на 14:00. Информация указана на сайте облизбиркома.

На довыборах депутата от Калининского круга в облдуму проголосовали лишь 8,32% избирателей. На довыборах парламентария в тобольскую гордуму — 14,49%, на выборах депутатов в в ялуторовскую гордуму — 21,62%. На довыборах депутата Думы Тюменского муниципального района явка составила 13%.

Напомним, в регионе открылись 170 избирательных участков в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. В области проходит 41 избирательная кампания.

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