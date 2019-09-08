Москва, , 13:05 — REGNUM На выборах в Московскую городскую думу произошел курьезный случай — оса чуть не сорвала наблюдение за выборами на одном из избирательных участков. Об этом сегодня, 8 сентября, рассказал журналистам заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.

Он отметил, что общественная палата города уже не первый год наблюдает за выборами и с технической точки зрения процедуру наблюдения является выверенной. Однако случаются порой курьезные случаи.

«Но возникают, конечно, какие-то курьезы периодически. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена», — рассказал Ковалев.

Он выразил надежду, что больше таких случаев сегодня не возникнет, но даже если и возникнут — с ними удастся быстро справиться.

Других курьезных случаев на выборах в Московскую городскую думу в единый день голосования 8 сентября пока не происходило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за мандаты депутатов Московской городской думы борются 225 кандидатов. Всего в столице открылись 3602 избирательных участка, при этом 162 из них — в больницах и СИЗО.