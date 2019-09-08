Благовещенск, , 13:08 — REGNUM В Приамурье обнародованы результаты явки по положению на 18:00 по местному времени (12:00 мск), они значительно ниже, чем во время выборов в 2014 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По состоянию на 18:00 на избирательные участки в Благовещенске на выборах депутатов городской думы пришло 15,08% избирателей, что значительно ниже результата, показанного в 2014 году. Тогда, по данным областной избирательной комиссии к урнам для голосования к 18:00 в единый день голосования 14 сентября 2014 года пришли 23,4 процента избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 15:00 явка на выборах в Амурской области составила 11,58% избирателей, в то время как в 2014 году к этому времени в единый день голосования проголосовало 17,67% избирателей.