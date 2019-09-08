Ташкент, , 12:38 — REGNUM Первый электробус производства белорусской компании сегодня, 8 сентября вышел на маршрут в Ташкенте, машина будет проходить тестовые испытания в течение трех месяцев, сообщает Газета.уз.

«Пассажирами первого рейса стали руководители компании «Тошгорпасстранс» и автобусного парка №7, в котором электробус будет базироваться на время испытаний», говорится в сообщении.

Автобус оснащен системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, которые обеспечивают запас хода на 21−25 км с учетом полной загрузки салона. Время полной зарядки накопителей составляет около 6 минут, она будет осуществляться на конечной станции.

Полностью низкопольный салон рассчитан на 27 посадочных мест, вмещаемость автобуса составляет 86 человек, в салоне также могут разместиться пассажиры с ограниченной мобильностью на инвалидных колясках.

Кроме того, салон оснащен системой кондиционирования, для поглощения излишнего солнечного света стекла слегка затонированы.

По данным Экологической партии Узбекистана, автомобильный транспорт является самым главным фактором загрязнения воздуха в республике. Согласно исследованиям, которые провела партия, по итогам 2018 года выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в Узбекистане составили 426 тысяч тонн, из которых 395 тысяч тонн приходится на долю автомобильного транспорта.