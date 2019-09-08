Москва, , 12:34 — REGNUM Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства Дмитрий Смирнов рассказал прихожанам о проблемах женского воспитания в России, об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс».

По мнению священника, женское воспитание сказывается на характере мужчин, которые вырастают слабыми.

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — отметил Смирнов, добавив, что русская женщина, наоборот, сильна и независима.

При этом священник признал, что существует и исключение из данного правила, иногда встречаются настоящие мужчины, но теперь это, по мнению Смирнова, большая редкость.

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