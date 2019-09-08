Сызрань, Самарская область, , 12:34 — REGNUM Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вновь отличился сделав очередное провокационное заявление о том, что современные русские мужчины в массе своей якобы слабы и в этом он видит причину малодетности и «женского воспитания». Соответствующее заявление Смирнов сделал в беседе с священнослужителями Сызранской епархии.

Смирнов утверждает, что среди русских конечно встречаются настоящие мужчины. В качестве примера он упомяну недавний случай, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Однако такие люди — «штучный товар» считает Смирнов.

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — уверен председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства.

Протоиерей уверен, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». Кроме того, священник убежден, что русская женщина «сильна своей генетикой, мужчины — нет».

Вина также якобы лежит и на советской власти, уверен Смирнов. Он винит СССР в том, что «сильные женщины, которым Бог дал родить 10 детей», были «выгнаны из дома на работу».

Мать, с 12 детьми должна сидеть дома, а отец — на работе, которая его закаляет, утверждает Смирнов. Видимо поняв, что он сам себе противоречит в пункте про «женское воспитание» (если отец на работе, а мать дома — то воспитывает детей мать), он добавляет, что когда детей много — то они все время находятся в конкурентной борьбе — дерутся и выясняют отношения, и это — хорошо.

«А современный мальчик — бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее», — уверен протоиерей.

Далее Смирнов начал сетовать, что и школа в России вся «женская», да и церковь тоже «женская».

Образ современной семьи по Смирнову выглядит весьма удручающе. Протоиерей видит дело таким образом, что жена в семье доминирует над мужем, а то уже самим своим воспитанием подготовлен к такому положению вещей.

«Дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: «Шайбу! Шайбу!» — заходится в праведном гневе Смирнов.

Вывод из всего этого служитель церкви делает необычный. Он считает, что здоровым силам общества, к коим он видимо относит церковь, нужно «потихоньку подготовить новых людей». Сделать это можно следующим образом: собрать «всю безотцовщину» — конкретно мальчиков без мужского воспитания, и передать их в специальные школы под начало лучших офицеров армии.