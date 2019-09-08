Магас, , 12:22 — REGNUM В Ингушетии на всех избирательных участках созданы все удобства для избирателей. На каждом из них открыты комнаты матери и ребенка, а также помещения для совершения намаза и пункты питания, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе ЦИК региона.

Как отметил глава избирательной комиссии республики Мусса Евлоев, на всех избирательных участках проводятся культурно-развлекательные мероприятия. А по окончании голосования в Магасе на площади «Алания» состоится салют.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Ингушетии проходят выборы нового главы субъекта, а также выборы 456 депутатов в муниципальные представительные органы. Выборы руководителя республики проходят в настоящее время в парламенте.

Депутаты Народного собрания изберут его путем тайного голосования из трех кандидатур, предложенных Владимиром Путиным. Выборы депутатов в местные советы депутатов проводятся по мажоритарной и пропорциональной системам в разных населенных пунктах.

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