Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС сегодня, 8 сентября.

Кацусика Хокусай. Крестьяне удивил сильный шторм

По информации ведомства, в период с 9 по 11 сентября на Дону сохранится чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого — класса. Особый противопожарный режим действует по всей территории региона, в том числе в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в единый день голосования жители Азова, Батайска и Таганрога формируют новый состав городских дума, в 14 муниципалитетахпроходят дополнительные выборы депутатов местных парламентов.

Всего на Дону работает 297 избирательных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: На улицах Ростова-на-Дону заметили незаконную агитацию — объявлен розыск