Абакан, , 12:00 — REGNUM В Хакасии 8 сентября, в единый день голосования, силы МЧС России несут дежурство в режиме повышенной готовности.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке ведомства, на контроле МЧС в Хакасии — 155 объектов, на которых расположено 158 избирательных участков.

Комплексные проверки прошли на всех избирательных участках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.

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