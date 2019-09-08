Абакан, 8 сентября 2019, 12:00 — REGNUM В Хакасии 8 сентября, в единый день голосования, силы МЧС России несут дежурство в режиме повышенной готовности.
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке ведомства, на контроле МЧС в Хакасии — 155 объектов, на которых расположено 158 избирательных участков.
Комплексные проверки прошли на всех избирательных участках.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.
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