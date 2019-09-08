Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Пользователь Reddit под ником S0lly выпустил ремейк первой части глобальной стратегии Civilization на базе электронных таблиц Microsoft Exel. Демонстрационный ролик был опубликован на YouTube-канале разработчика.

S0lly сообщил, что это первая игра, которую он сделал с помощью Exel и пояснил, что он выполнил эту работу специально для участия в форуме игровых программистов OLC Codejam 2019, главной темой которого будет тема разрушения. Создатель игры отметил, что в игре пока довольно мало возможностей, однако впоследствии он намерен выпускать к ней дополнения.

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Напомним, в октябре 2018 года российский программист выложил в сеть видео с демонстрацией 3D-шутера, также разработанного на базе Excel. Он начал работать над этим проектом вместе со своим сыном в 2016 году.

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