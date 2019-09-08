Вологда, , 10:49 — REGNUM Мэр и глава Вологды сообщили подписчикам в соцсетях о том, что приняли участие в голосовании.

Мэр Вологды Сергей Воропанов Vk.com

Мэр Сергей Воропанов разместил фотографию и сопроводил ее подписью: «Вологда выбирает развитие! Вологжане это заслужили!»

Глава Вологды Юрий Сапожников сообщил подписчикам о том, что проголосовал в родной школе и призвал всех последовать его примеру и воспользоваться своим конституционным правом.

Как сообщало ИА REGNUM, с подобными новостями в соцсети выходят и чиновники других регионов. Врио губернатора Мурманской области, например, транслировал свое появление на избирательном участке в Instagram.