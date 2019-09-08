Цхинвал, , 10:48 — REGNUM Школьники из Южной Осетии принимают участие в проекте «Кадры будущего для регионов», который реализуется в Северной Осетии. Участниками проекта стало 150 школьников Северной и Южной Осетии. Об этом 7 сентября сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Северной Осетии.

Логотип проекта «Кадры будущего для регионов»

Региональная школа участников проекта проходит на базе детского центра «Тамиск». В течение трех дней школьников обучат основам проектной деятельности наставники из числа студентов Северо-Осетинского государственного педагогического института и Северо-Осетинского государственного университета и педагоги из числа представителей Агентства стратегических инициатив. Школьники разработают проекты в сфере образования, социального и культурного развития, туризма и информационных технологий.

Команды продолжат работать над проектами до марта 2020 года. Участники получат возможность пройти стажировку на предприятиях Северной Осетии. Затем участники защитят свои проекты, лучшая команда отправится на специализированную смену в «Артек».

Проект реализуется Агентством стратегических инициатив и министерством образования и науки Северной Осетии по инициативе главы республики Вячеслава Битарова. В 2019 году всего в проекте Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов» принимают участие 23 субъекта Российской Федерации.

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