Симферополь, , 09:57 — REGNUM Министр по чрезвычайным ситуациям республики Крым Сергей Шахов объявил о штормовом предупреждении в регионе, об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Шторм. 1861 г

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду, подобная ситуация сохранится и в понедельник, 9 сентября.

«Во второй половине дня и до конца суток 8 сентября, в течение 9 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17−22 метров в секунду», — говорится в заявлении Шахова.

Чиновник порекомендовал населению республики сохранять все необходимые меры безопасности, применяемые при сильных порывах ветра. м

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