Мурманск, , 09:46 — REGNUM Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения проголосовали на одном и участков областной столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прибытие главы региона на избирательный участок транслировалось на его странице в Instagram. Ожидая выдачи бюллетеня под непрекращающиеся звуки фотосъемки, Андрей Чибис отметил, что для него это «очень волнительный момент».

Напомним, сегодня жители Мурманской области выбирают губернатора. На пост главы региона претендуют шестеро кандидатов.