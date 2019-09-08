село Иван-Озеро, , 09:33 — REGNUM Жители села Иван-Озеро, расположенного в Читинском районе Забайкальского края, сегодня, 8 сентября, идут в свой фельдшерско-акушерский не потому, что заболели, а потому, что именно там оборудовано место для голосования. Как сообщает газета «Вечорка», там из 106 зарегистрированных избирателей на 14:25 местного времени проголосовали 38 человек.

По наблюдениям забайкальских журналистов, некоторые избиратели сетовали на полное отсутствие работы в селе: «Это не жизнь, а выживание! С лесом беда — рубят все подряд, а валежник жителям собирать нельзя, потому что охранная зона».

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо муниципальных выборов, в Забайкальском крае определяются сегодня с главой региона. Явка на 12:00 местного времени составила 12,69% (более 100 тысяч человек).

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