Токио, , 09:45 — REGNUM Не менее 23 авиарейсов внутреннего направления отменены 8 сентября в японском аэропорту Ханэда из-за приближения тайфуна «Факсай», сообщает телеканал NHK.

Также сообщается, что по этой же причине принято решение о сокращении интенсивности движения скоростных экспрессов на самом загруженном маршруте — между Токио и Осакой, и в настоящее время отменено 50 поездов в вечернее время.

При этом, согласно прогноза национального метеорологического бюро страны, тайфун «Факсай» вечером 8 сентября приблизится к центральной префектуре Сидзуока, а затем продолжит движение в северно-восточном направлении, в сторону Токио. Ожидается выпадение до 300 мм осадков в ряде частей страны, через которые проследует тропический шторм.