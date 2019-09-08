Москва, 8 сентября 2019, 09:08 — REGNUM В Москве 8 сентября ожидается тёплая и сухая погода, сообщает центр «Фобос».
"Характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится, бабье лето продолжится», — говорится в прогнозе.
По данным синоптиков, антициклон скандинавского происхождения обеспечит московский регион «солнечной, сухой и очень комфортной погодой с температурными показателями середины августа».
В столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в Москве, согласно прогнозу, составит от 22 до 24 градусов тепла, в Подмосковье — от 20 до 25 градусов. Скорость ветра не превысит 6 м/с.