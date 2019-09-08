Москва, , 09:14 — REGNUM По состоянию на 9:00 явка на электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу составила 23% от зарегистрированных на участие в эксперименте граждан. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Венедиктова, данные об электроном голосовании обновляются каждые 15 минут.

Отметим, что перед началом голосования работу общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве изучили дипломаты из Нигерии и Мексики. При этом по состоянию на 8:30 и электронные, и стандартные выборы проходят без существенных нарушений.

Также Венедиктов отметил, что первыми избирателями, проголосовавшими на выборах в Москве стали сотрудники Росгвардии, которые обеспечивают охрану правопорядка на выборах. Для них голосование было открыто в период с 6:00 до 8:00 на семи специальных участках.

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