Мурманск, , 08:41 — REGNUM В Мурманской области В 8.00 мск открылись все 412 избирательных участка. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме. избирательные участки.

Напомним, сегодня жители региона выбирают губернатора Мурманской области, на пост глав региона претендуют шестеро кандидатов. Кроме того, северянам предстоит выбрать депутатов районного и городского уровней. Жители областного центра будут определять состав нового созыва Совета депутатов.

Общее количество избирателей, которые имеют право голоса на территории области, составляет 589,8 тысяч человек.

Добавим, что из 412 участков 145 открыты на судах дальнего плавания. Ещё 30 участков работают для жителей Мурманской области в Москве.