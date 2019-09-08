Нарьян-Мар, , 08:29 — REGNUM В 8.00 мск в Ненецком автономном округе открылись все 55 избирательных участков.

«Выборы начались. Все тихо и спокойно», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме.

В регионе состоится сразу 9 избирательных кампаний. Плановые выборы, в связи с истечением срока полномочий, пройдут в четырёх муниципалитетах.

Жители Заполярного района выберут 16 новых депутатов, 10 из которых будут избраны по партийным спискам, а шестеро — по трём многомандатным избирательным округам.

Избиратели Нарьян-Мара проголосуют за 15 депутатов. Выборы в горсовет пройдут по новой системе, то есть по 15 одномандатным избирательным округам.

Дополнительные выборы 8 сентября 2019 года состоятся в посёлках Андег и Амдерма, там предстоит избрать по два депутата. На территории Омского сельсовета пройдут довыборы депутатов Совета по омскому избирательному округу и от деревни Снопа.

Дополнительные выборы пройдут и в Собрание депутатов НАО. Ибирателям предстоит определить, кто займет место Риммы Галушиной, которая сейчас представляет регион в Совете Федерации.

Напомним, в НАО 380 человек проголосовали досрочно.