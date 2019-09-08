Москва, , 08:31 — REGNUM Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».

По их данным, о проблемах с печенью у человека могут указать желтизна кожи с клер глаз. При этом данные признаки также могу говорить об острой стадии гепатита А, или наличии вирусных заболеваний.

Также о неправильной работе печени свидетельствуют наличие жировиков и высыпаний на коже, густой налет на языке или его покрасневший кончик, сосудистые звездочки на крыльях носа и щеках, частая испарина, пигментные пятна, мешки под глазами, ломкость ногтей и волос, участившиеся прыщи — особенно расположенные в областях между глаз и на висках, а также изменения в состоянии кожи, её повышенная сухость и тусклость.

Специалисты рекомендуют в случае появления таких симптомов сдать анализы и пройти процедуру УЗИ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты «Медикфорума» рассказали о целебных свойствах водки.