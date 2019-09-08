Прибайкальский район, Бурятия, , 08:07 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии 8 сентября выпал снег. Судя по фотографиям местных жителей, которые выкладывают в соцсети, снегом занесло региональную трассу Улан-Удэ — Турунтаево.

Ранее в МЧС со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра предупреждало об ухудшении погоды на выходных.

«8 сентября местами небольшие дожди, в горах и по северу местами с мокрым снегом, усиление ветра до 16 м/с», — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня в столице республики идёт голосование. Как сообщало ИА REGNUM, жители выбирают мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета.

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