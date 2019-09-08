Москва, , 08:11 — REGNUM Водка является самым лучшим средством при лечении остеохондроза, считают специалисты «Медикфорума».

По их данным, компрессы с водкой помогут снимать отёки и согревать больные области, снижая болевые ощущения, при обострении этой болезни.

Также сообщается, что для проведения данной процедуры необходимо смешать водку с медом, нанести данный состав на больное место и укутать его целлофаном, завязав сверху чем-нибудь теплым — например, шарфом или платком.

Данный компресс, по словам специалистов, необходимо держать на больном месте максимально возможно долго и оптимальное время такой процедуру составляет два часа.

При этом в первую очередь для лечения данной болезни, врачи рекомендуют болеющим остеохондрозом отказаться от таких вредных привычек как курение и употребление спиртных напитков.

Кроме этого, специалисты отмечают, что данное заболевание является одной из «болезней современности», так как ею болеет каждый третий житель планеты.