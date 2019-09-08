Фредериктон, Канада, , 05:20 — REGNUM Порядка пятисот тысяч жителей трёх канадских провинций остались без электроснабжения из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.

Уточняется, что шторма наблюдаются в Нью-Брансвике, в Новой Шотландии и на Острове принца Эдуарда. Порывы ветра достигают 43 м/с.

В этих регионах идут сильные дожди, ветром повалило деревья, у некоторых домов сорваны крыши. К новошотландской столице Галифаксе на постройки упал строительный кран.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Дориан» снова усилился до второй степени и приближается к Канаде.

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