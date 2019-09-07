Варшава, , 20:49 — REGNUM Сотрудники налоговой и пограничной служб Польши задержали в Нижней Силезии транспорт, перевозивший около 20 тонн нелегально ввезённых в страну коммунальных отходов из Германии. Об этом сообщает «Польское радио».

Как рассказала сотрудник пресс-службы коменданта Надодржанского отдела пограничной охраны Наталья Сосновская, задержавшие транспортное средство с отходами сотрудники обратились в инспекцию охраны природы с просьбой дать заключение по данному случаю. Инспекция пришла к выводу, что 20 тонн отходов были ввезены в Польшу незаконно.

«Водитель был наказан денежным штрафом в судебном порядке, а задержанный груз вместе с транспортным средством направили на штрафную стоянку», — сообщила Наталья Сосновская. По её словам, дело о незаконном ввозе мусора в Польшу ведёт Нижнесилезский таможенно-налоговый отдел во Вроцлаве под надзором районной прокуратуры в Згожельце.

В соответствии с положениями законодательства о международном перемещении отходов, получателю нелегального груза грозит высокий штраф или лишение свободы до пяти лет.