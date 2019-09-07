Москва, , 20:30 — REGNUM В День города в Москве, 7 и 8 сентября, в столице на проспекте Академика Сахарова проходит фестиваль рок-музыки «Наши в городе», в котором примут участие выйдут Гарик Сукачев, Найк Борзов, Вадим Самойлов, группа «Ария» и другие. Об этом 7 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

В программе мероприятия заявлены также открытые тренировки, трюки на мотоциклах и автовыставка. Для детей организаторы фестиваля предусмотрели развлечения на батутной арене, карусели и надувных горках.

С расписанием выступлений музыкантов можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.

Напомним, с 6 по 9 сентября, в связи с проведением мероприятия на некоторых улицах в центре Москвы изменится схема движения, ограничено движение на улице Маши Порываевой (участок от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы) и на проспекте Академика Сахарова, закроют для проезда участки Местного проезда, Докучаева переулка и улицу Архитектора Рогачева.

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