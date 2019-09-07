Москва, 7 сентября 2019, 22:02 — REGNUM В Москве 7 сентября проходят празднования по случая Дня города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

День города на Тверской улице
День города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стиляги
Стиляги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зиплайн на Моховой улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зиплайн на Моховой улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уличные артисты на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уличные артисты на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Экстрим парк» на Охотном ряду
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На Тверской можно покататься на роликах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скаладром
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздник по случаю Дня города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В День города на Тверской воссоздали ВДНХ в миниатюре
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фонтан «Дружба народов» для самых маленьких гостей праздника
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский Кремль из пазла
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мастер-класс
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стиляги на Тверской
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стиляги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Концерт классической музыки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздник по случаю Дня города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM

С утра в Москве на четырёх площадках стартовали экскурсии, спортивные и творческие мастер-классы. На Тверской улице началась специальная лекционная программа. Ближе к полудню на всех праздничных площадках столицы стартовали выступления артистов российских и зарубежных уличных театров, подготовленные в рамках специального проекта от национальной театральной премии «Золотая Маска». В праздничной программе участвовало более 1,7 тысяч артистов, музыкантов, спортивных инструкторов, ведущих, преподавателей и экскурсоводов.

Барабанщики
Барабанщики
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Соревнования по хайлайну в Москва-сити
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Соревнования по хайлайну в Москва-сити
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва-сити
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вид на Москву
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В общей сложности в первый день празднования дня города Москвы было проведено около 100 выступлений творческих коллективов на сценах, 160 спектаклей «Золотой Маски», свыше 600 творческих мастер-классов, 200 спортивных занятий, 47 лекций и 192 экскурсии.

ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздник по случаю Дня города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздник по случаю Дня города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздник по случаю Дня города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Барабанщики
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздник по случаю Дня города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздник по случаю Дня города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Барабанщики
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Барабанщики
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Канатоходец над Тверской улицей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздник по случаю Дня города на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ADR2500-2
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди заметных событий первого праздничного дня — концертная программа «Открытие ВСХВ 1954 года» симфонического оркестра под руководством Владимира Яцкевича, шоу «Танцы народов мира» от продюсерского центра народного артиста России Андриса Лиепы, «Кармен-сюита» в исполнении артистов Имперского Русского Балета.