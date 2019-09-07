Москва, , 19:58 — REGNUM В День города в Москве, 7 сентября, с 22.00 до 23.00 состоится светомузыкальное мультимедийное шоу на Смоленском метромосту. Об этом 7 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Изображение будет выведено на фасад метромоста и развернется на 780 квадратных метрах. Техническое оснащение шоу будут сопровождать 30 прожекторов и 1,5 тыс. светильников.

Организаторы отмечают, что лучшими местами для просмотра представления являются Смоленская набережная и набережная Тараса Шевченко.

Напомним, на Смоленском метромосту впервые было показано светомузыкальное представление 12 июля в честь Дня московского транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: День города в Москве посетили свыше 1,7 млн человек