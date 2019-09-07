Москва, , 19:50 — REGNUM В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города в Москве, приняли участие свыше 1 млн 700 тыс. человек, об этом 7 сентября сообщается на сайте мэра столицы.

«Главные торжества проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки по состоянию на 17:00 посетили 900 тысяч человек», — отмечают организаторы мероприятия.

Праздничные гулянья продолжатся два дня, за это время жители и гости Москвы смогут посетить порядка 100 концертных мероприятий. Здесь выступят известные исполнители популярной музыки, также планируется демонстрация представлений уличных театров.

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