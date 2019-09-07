Москва, , 19:26 — REGNUM В День города в Москве немецкий спортсмен Фриди Кюне установил новый мировой рекорд, пройдясь по стропе, натянутой между небоскребами «Москвы-Сити» на высоте 350 метров. Об этом 7 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Рекорд был установлен в субботу, 7 сентября, в рамках программы по экстремальному виду спорта — хайлайну, проходящему в Москве в эти выходные. Достижение Кюне было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, в программе выступлений канатоходцев заявлены также спортсмены из России, Франции и Канады. Во второй день мероприятий зрители смогут наблюдать за выступлениями на улице и из окон башни «ОКО» «Москва-Сити». Организаторы будут вести прямую трансляцию на сайте «Московские сезоны».

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