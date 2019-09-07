Берлин, , 18:20 — REGNUM Компания «Лаборатория Касперского» заявила о своем намерении помочь киберспорту в борьбе с читерами. Об этом 7 сентября сообщил портал Cybersport.

Компания представила свою новую разработку Anti-Cheat на киберспортивном мероприятии StarLadder Berlin Major 2019 по таким играм, как Dota 2, CS: GO и PUBG. Было объявлено, что в ближайшее время она будет применена на соревнованиях, которые проводит платформа StarLadder.

Отмечается, что первоначально Anti-Cheat применят при проведении мероприятий, проводящихся в локальных сетях, а в 2020 году — при проведении онлайн-турниров.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что 6 сентября 2019 года в Берлине прошел третий четвертьфинал турнира StarLadder Major 2019, призовой фонд которого составляет $1 млн. Победу в матче по CS одержала команда NRG (США) над противниками из Natus Vincere.

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