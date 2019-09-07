Москва, , 17:42 — REGNUM В «Лужниках» открыли крупнейший плавательный комплекс в России и Европе, рассчитанный на 10 тысяч посетителей в день. Об этом 7 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Перед началом реконструкции старого бассейна на территории спорткомплекса была поставлена задача — увеличить пропускную способность нового объекта в 10 раз — до 10 тысяч посетителей в день, при этом сохранить узнаваемый архитектурный облик с 12 историческими барельефами.

В обновленном пятиэтажном здании Дворца водных видов спорта имеется подземная парковка, серф-центр с имитацией морской волны, детский центр, 50-метровый плавательный бассейн на 10 дорожек, два 25-метровых бассейна с тремя дорожками, а также спортивные залы, фитнес-центр, спа-центр, боксерский клуб, фуд-корт на 250 мест, большой аквапарк с девятью горками.

Напомним, строительство нового спортивного объекта в «Лужниках» началось в 2016 году. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию ледовый дворец «Кристалл», спортивный зал «Дружба» и Дворец единоборств.

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