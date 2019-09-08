Владимир, , 08:15 — REGNUM Во Владимирской области в единый день голосования 8 сентября проходит 50 избирательных кампаний. Об этом сообщила пресс-служба областного избиркома.

Жители региона выбирают глав города Собинки и округа Муром, а также депутатов представительных органов в Киржачском, Меленковском, Муромском, Суздальском районах, в городах Ковров, Гусь-Хрустальный, Петушки, Меленки, в округе Муром.

На 470 мандатов претендуют 1398 кандидатов. Всего на территории региона работают 444 избирательных участка.