Липецк, , 08:13 — REGNUM В Липецкой области 8 сентября стартовали выборы главы региональной администрации, дополнительные выборы депутатов горсовета Липецка по двум округам, а также выборы депутатов в Данковском, Добринском, Лебедянском, Лев-Толстовском и Тербунском районах.

На пост главы областной администрации претендуют Игорь Артамонов («Единая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Патриоты России»), Андрей Плотников («Коммунисты России») и Сергей Токарев (КПРФ). Последние выборы главы Липецкой области прошли 14 сентября 2014 года. Явка на них составила почти 43%.

Всего в области открылось 879 избирательных участков. 14 временных участков расположены в больницах. В списки избирателей включены почти 940 тысяч жителей региона.

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