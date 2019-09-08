Астрахань, , 07:10 — REGNUM В единый день голосования в Астраханской области открылось 580 избирательных участков. В регионе проходит 190 избирательных кампаний: астраханцы выбирают губернатора, а также глав местного самоуправления и депутатов разных уровней.

На пост губернатора претендуют Николай Арефьев (КПРФ), Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Сергей Сычев («Партия пенсионеров») и Тимофей Щербаков (ЛДПР). В последний раз выборы губернатора Астраханской области состоялись в 2014 году. Явка на них составила 40,6%.

Численность избирателей составляет более 730 тысяч человек. Всего после выборов будет распределено почти 1,4 тыс. мандатов, на которые претендуют около 2,5 тыс. кандидатов.