Москва, , 15:16 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».

В церемонии открытия павильона также принял участие президент России Владимир Путин и главы правительства Казахстана и РФ Аскар Мамин и Дмитрий Медведев.

Напомним, павильон «Казахстан» на ВДНХ был передан в аренду властям республики в 2011 году, после чего была проведена масштабная реконструкция здания. В частности, был восстановлен фасад, интерьер и скульптурные композиции.

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