Бишкек, , 14:38 — REGNUM Сотрудники Государственной таможенной службы Киргизии (ГТС) обнаружили 12,4 тонны контрабандного табака для кальяна, сообщили в пресс-службе ГТС.

В ведомстве уточнили, что 5 сентября в 19:00 (16:00 мск) на одном из складов рынка «Дордой» в Бишкеке обнаружена крупная партия контрабандного табака для кальяна. По оценке торгово-промышленной палаты Киргизии, рыночная стоимость товара составляет 19,66 млн сомов ($281 тыс.).

Как сообщал ИА REGNUM, 26 августа начальник управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил государственной таможенной службы Киргизии Алмазбек Мамытбеков заявил, что 20% от всего объема контрабанды приходится на сигареты.

Читайте также: В Киргизии оценили масштаб контрабанды сигарет