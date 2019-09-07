Нью-Дели, , 21:46 — REGNUM Главный министр Дели Арвинд Кеджривал заявил общественности, что за последние три года уровень загрязнения окружающей среды в столице Индии снизился на 25%. По его мнению, данные показатели противоположны тенденциям, проходящим в других городах страны и мира.

«Сегодня я хочу сообщить людям хорошие новости о том, что уровень загрязнения в Дели начал снижаться», — заявил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», при этом, главный министр отметил, что не стоит останавливаться на достигнутых результатах.

«Я не говорю, что этого достаточно. Мы должны сделать гораздо больше. Но хорошо, что мы движемся в правильном направлении», — заявил он на пресс-конференции.