Шри-Джаяварденепура-Котте, , 18:30 — REGNUM 6 сентября полиция Шри-Ланки объявила о том, что 239 человек арестованы по подозрению в причастности к организации террористического акта во время празднования католической Пасхи в апреле 2019 года. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Полиция. Шри-Ланка Vikalpa | Groundviews | Maatram | CPA

По заявлению официального представителя полиции Рувана Гунасекеры 115 человек находятся под стражей в следственном изоляторе, 178 человек регулярно вызываются для допросов. Кроме того, по заявлению официального представителя полиции на время проведения следствия были заморожены все счета подозреваемых.

Серия террористических актов была осуществлена в Шри-Ланка 21 апреля 2019 года во время празднования католической Пасхи и была направлена против христианского населения страны. Взрывы были произведены нескольких церквях и отелях класса «люкс», в результате терактов было убито 258 человек, более 500 человек получили ранения.