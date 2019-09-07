Панама, , 13:32 — REGNUM Президент Панамы Лаурентино Кортисо призвал нового администратора Панамского канала Рикаурте Васкеса использовать эту морскую коммуникацию как средство искоренения бедности. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina. Кортисо отметил, что вступление на должность Васкеса пришлось на период, когда правительство взяло курс на искоренение бедности и других социально-экономических проблем, охвативших тысячи панамцев, в связи с чем глава государства призвал Васкеса «с помощью Пятой завоёванной границы (канала) преодолеть Шестую (устранение нищеты)».

Президент также подчеркнул, что на протяжении 19 лет «Панама демонстрирует компетентность и ответственность в управлении столь важным международным маршрутом», и потому выразил уверенность в том, что новый администратор «впредь будет поддерживать обслуживание канала на прежнем высоком уровне»