Москва, , 13:48 — REGNUM В день города Москвы на ВДНХ проводят праздничные мероприятия. Однако принять участие в них могут далеко не все москвичи, а лишь обладатели специальных приглашений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Центральная часть ВДНХ в День города оказалась перекрыта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из-за перекрытия посетителям ВДНХ доступна лишь малая часть, люди возмущаются, говорят, что специально приехали на ВДНХ, а их нигде не пускают, «праздник не для всех», фотографируют отреставрированную часть через сетки», — сообщил корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Предположительно праздничные мероприятия для людей с «особыми» приглашениями будут идти до 15:00. После этого ВДНХ должна стать доступна для простого населения.

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