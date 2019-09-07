Москва, 7 сентября 2019, 13:48 — REGNUM В день города Москвы на ВДНХ проводят праздничные мероприятия. Однако принять участие в них могут далеко не все москвичи, а лишь обладатели специальных приглашений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Центральная часть ВДНХ в День города оказалась перекрыта
Центральная часть ВДНХ в День города оказалась перекрыта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По словам сотрудников ВДНХ, парк будет доступен для всех после завершения филиальной части празднования Дня города
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Посетителям остаётся гулять по узким дорожкам
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Также доступна неотреставрированная часть ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Перекрытая часть ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День города на ВДНХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из-за перекрытия посетителям ВДНХ доступна лишь малая часть, люди возмущаются, говорят, что специально приехали на ВДНХ, а их нигде не пускают, «праздник не для всех», фотографируют отреставрированную часть через сетки», — сообщил корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Предположительно праздничные мероприятия для людей с «особыми» приглашениями будут идти до 15:00. После этого ВДНХ должна стать доступна для простого населения.

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