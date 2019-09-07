Исламабад, , 19:30 — REGNUM В Пакистане разгорается дипломатический скандал, связанный с посольством Сирийской Арабской республики и контрабандой крепкого алкоголя. Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Jang со ссылкой на полицию Исламабада.

Сотрудники правоохранительных органов и таможенники Карачи (пакистанская провинция Синд) обнаружили крупную партию высококачественного виски, который, согласно прилагавшимся документам, предназначался для посольств Сирии, Индонезии, Ливана и Алжира. По данным следствия, группа злоумышленников под поддельными документами устанавливала связь с диппредставительствами и организовывала нелегальную поставку алкоголя в Пакистан.

Напомним, что Пакистан — это Исламская республика. Хранение и распространение алкоголя в этой стране уголовно наказуемо.